Motorista bêbado entra com o carro em área de mata em Aquidauana

Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo

Um homem, de 36 anos, condutor de um Fiat Uno, entrou com o carro em uma área de mata da Lagoa Comprida, em Aquidauana, e dormiu no local, sendo acordado por policiais militares. O homem estava completamente bêbado e não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).



Segundo informações da polícia, testemunhas informaram à PM sobre um carro no meio da vegetação com as chaves na ignição e os faróis acesos.



No local, os policiais encontraram o homem com a parte do corpo projetado para fora do veículo, mas ele não tinha um machucado, entretanto, era visível que estava bêbado. No carro, havia diversas latas de cerveja já consumidas.



Então, os policiais começaram a falar com ele para acordá-lo e o homem mostrou-se confuso, incapaz de fornecer informações precisas sobre a sua localização, os fatos ocorridos.



Ele questionou ao policial sobre onde estava, demonstrou dificuldades de equilíbrio, mas ao ser questionado se tinha ingerido bebidas alcoólicas, ele permaneceu em silêncio.



O homem se recusou a fazer teste do bafômetro, além de não ter CNH. Assim, foi preso em flagrante pelo crime de conduzir veículo automotor sob efeito de bebida alcoólica e ainda por dirigir sem habilitação.