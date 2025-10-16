Motorista de carreta que tombou na BR-262 é preso por embriaguez

O teste do bafômetro apontou 0,54 mg/l de álcool, índice considerado crime de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro
O motorista da carreta que tombou na BR-262, na manhã de quarta-feira (15), foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. O teste do bafômetro apontou 0,54 mg/l de álcool, índice considerado crime de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).
O acidente ocorreu nas proximidades do Cachoeirão, entre Aquidauana e Campo Grande, e causou a interdição total da rodovia durante boa parte do dia. A pista foi totalmente liberada por volta das 17h, após o trabalho das equipes de resgate e remoção do veículo.
A carreta estava carregada com cimento e seguia no sentido Campo Grande. De acordo com informações de motoristas que presenciaram o acidente, o tombamento ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem.
Na cabine estavam duas pessoas. A passageira sofreu escoriações leves e foi encaminhada para uma unidade de saúde em Campo Grande, enquanto o motorista não teve ferimentos.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros atuaram na sinalização da via e na remoção da carreta, que bloqueava os dois sentidos da BR-262. O motorista foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.
