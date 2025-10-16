Acessibilidade

16 de Outubro de 2025 • 08:36

Buscar

Últimas notícias
X
Acidente

Motorista de carreta que tombou na BR-262 é preso por embriaguez

O teste do bafômetro apontou 0,54 mg/l de álcool, índice considerado crime de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro

Da redação

Publicado em 16/10/2025 às 07:55

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Você Repórter

O motorista da carreta que tombou na BR-262, na manhã de quarta-feira (15), foi preso em flagrante por embriaguez ao volante. O teste do bafômetro apontou 0,54 mg/l de álcool, índice considerado crime de trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

O acidente ocorreu nas proximidades do Cachoeirão, entre Aquidauana e Campo Grande, e causou a interdição total da rodovia durante boa parte do dia. A pista foi totalmente liberada por volta das 17h, após o trabalho das equipes de resgate e remoção do veículo.

A carreta estava carregada com cimento e seguia no sentido Campo Grande. De acordo com informações de motoristas que presenciaram o acidente, o tombamento ocorreu durante uma tentativa de ultrapassagem.

Na cabine estavam duas pessoas. A passageira sofreu escoriações leves e foi encaminhada para uma unidade de saúde em Campo Grande, enquanto o motorista não teve ferimentos.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Corpo de Bombeiros atuaram na sinalização da via e na remoção da carreta, que bloqueava os dois sentidos da BR-262. O motorista foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde permanece à disposição da Justiça.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Aquidauana pode ter quinta-feira com calor intenso de 39ºC

• PM prende quatro pessoas em diferentes bairros de Aquidauana

• De Aquidauana para o mundo: faixa pantaneira é sucesso em Portugal

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Esporte

Saiba tudo sobre a corrida comemorativa dos 40 anos da Unimed neste sábado

Polícia

Homem é preso em Aquidauana por condenação de estupro de vulnerável

Acidente

Carreta carregada com cimento tomba e interdita a BR-262

Carro sai da pista e colide com árvore na MS-325 em Corumbá

Jovem é esfaqueado perto da antiga pista do aeroporto em Aquidauana

Trecho da BR-163 segue interditado após fogo em galeria comprometer pista

Oportunidade

Aquidauana oferece 42 vagas de emprego nesta quarta-feira

Publicidade

Clima

Aquidauana tem quarta-feira com pancadas de chuva e trovoadas isoladas

ÚLTIMAS

Polícia

PRF apreende 343 kg de drogas em carro clonado na BR-262

Motorista foi preso em flagrante com maconha e skunk em veículo com placas falsas e registro de furto

Educação

Fies: inscrições para vagas remanescentes começam no dia 23 de outubro

Período de inscrição é de 23 a 30 de outubro

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo