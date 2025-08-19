Motorista de Jeep bate em capivara e carro pega fogo em Aquidauana

Ilustrativa

O motorista de um Jeep Compass colidiu em uma capivara na noite de ontem (18) e o veículo começou a pegar fogo. O caso ocorreu na BR-419, no trecho entre Anastacio e o Posto do KM21.

Por volta das 21h30, a guarnição do Corpo de Bombeiros de Aquidauana foi acionada para atender um incêndio em veículo de passeio.

No local, próximo a subestação de energia elétrica, a guarnição se deparou com um veículo Jeep Compass, já totalmente destruído pelas chamas que também atingiu a vegetação.

A guarnição, combateu os focos de incêndio, e debelou as chamas por completo.

No veículo, estava um casal, sendo o condutor de 35 anos e sua esposa de 39 anos, conscientes, orientados e ilesos.

O condutor do Jeep informou que quando dirigia, atropelou uma capivara, perdendo o controle do carro, que saiu da pista, momento em que percebeu o início do incêndio e ainda conseguiram retirar seus pertences.

Ninguém se feriu.

