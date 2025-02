Motorista de Uno foge após se envolver em acidente em Aquidauana

Na madrugada desta terça-feira, (11), por volta das 1h03min um acidente de trânsito envolvendo uma moto Honda Fan160 e um Fiat Uno deixou um motociclista ferido.

Segundo informações apuradas, o motociclista de 23 anos trabalha de moto entregador no período noturno e teria acabado de terminar o expediente em Anastácio, e estava retornando para Aquidauana onde reside, quando no cruzamento das ruas Teodoro Rondon com a rua Cândido Mariano teria sido atingido pelo veículo. Ambos seguiam na mesma direção e após a colisão o motorista do Uno se evadiu do local, deixando o motociclista caído ao solo.

O motociclista mesmo ferido se levantou, conseguiu erguer a moto e foi para sua residência.

O motociclista procura pelo motorista do Fiat Uno prata para fazer acordo com os gastos do concerto da motocicleta, que ficou impossibilitada de ser utilizada para o trabalho das entregas.

Nas imagens de câmera de segurança de um comércio, é possível ver o momento do acidente.

O telefone de contato é o de nossa equipe de reportagem 67 99100-9151 (WhatsApp).