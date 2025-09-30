Motorista é preso por embriaguez ao volante em Aquidauana

Delegacia de Aquidauana

Na madrugada do dia 28 de setembro, um homem de 37 anos foi preso por embriaguez ao volante no Bairro Alto, em Aquidauana, após ser flagrado dirigindo uma caminhonete na contramão por uma equipe do 7º Batalhão da Polícia Militar.



Durante patrulhamento de rotina, os policiais abordaram o veículo ao constatarem a infração de trânsito. Ao se aproximarem do condutor, os militares perceberam sinais visíveis de embriaguez, como hálito etílico, fala desconexa e desequilíbrio.

O motorista recusou-se a realizar o teste do etilômetro, mas foi lavrado um termo de constatação de embriaguez com base nos sinais evidentes observados pelos policiais.

Diante da situação, o homem foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde permanece à disposição da Justiça. O veículo foi recolhido conforme os procedimentos legais.