Motorista é preso por embriaguez ao volante no Bairro Alto

Ilustrativa / Arquivo

Um motorista de 42 anos foi preso neste domingo (11) no Bairro Alto, em Aquidauana, por embriaguez ao volante.

De acordo com o registro policial, o homem conduzia o veículo de forma irregular, ziguezagueando e parando na Rua José Bonifácio, apresentando sinais claros de embriaguez. O veículo, um HB20, foi encontrado no meio da via com bebidas alcoólicas em seu interior.

O motorista foi levado ao hospital pelo Corpo de Bombeiros e, em seguida, à delegacia, onde se recusou a realizar o teste de alcoolemia. O veículo foi liberado para outra pessoa, e o homem, sem lesões aparentes, permaneceu detido.