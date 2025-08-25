Motorista embriagado bate em veículos parados no centro de Aquidauana

Rhobson Lima/ O Pantaneiro

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.

Um homem de 39 anos foi detido após colidir com dois carros estacionados na rua Teodoro Rondom, no centro de Aquidauana, na noite de domingo (24). A equipe do Getam do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionada para atender o sinistro e constatou que o condutor apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do etilômetro.

