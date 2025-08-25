Motorista embriagado bate em veículos parados no centro de Aquidauana

O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil
Rhobson Lima/ O Pantaneiro
Um homem de 39 anos foi detido após colidir com dois carros estacionados na rua Teodoro Rondom, no centro de Aquidauana, na noite de domingo (24).
A equipe do Getam do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM) foi acionada para atender o sinistro e constatou que o condutor apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do etilômetro.
O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram tomadas as medidas legais cabíveis.
