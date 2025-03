Motorista embriagado Ã© preso apÃ³s briga em bar em Aquidauana

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

A Polícia Militar de Aquidauana prendeu, na tarde desta segunda-feira (11), um motorista de 56 anos por embriaguez ao volante. O caso aconteceu após uma briga em um bar.



De acordo com testemunhas, o homem, que dirigia um Fiat Uno azul, se envolveu em uma discussão e deixou o local, retornando pouco tempo depois. Algumas pessoas suspeitaram que ele teria ido buscar uma arma, o que motivou o acionamento da polícia.



Ao abordar o condutor, os policiais não encontraram nenhuma arma, mas perceberam sinais claros de embriaguez, como odor etílico, fala pastosa, vestes desalinhadas e olhos avermelhados. Diante da situação, foi oferecido o teste do bafômetro, que confirmou a embriaguez com um índice de 1,25 mg/L de álcool no sangue.



Além da infração por dirigir sob efeito de álcool (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro), os policiais constataram que o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), configurando mais um crime de trânsito, conforme o artigo 309. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana.



O outro envolvido na briga também foi levado à delegacia, mas como nenhuma das partes quis representar contra a outra, ele foi liberado. Já o motorista embriagado acabou sendo autuado e pode responder criminalmente pelos atos.

