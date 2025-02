Motorista embriagado é preso em Aquidauana

Divulgação/ PM

Na madrugada de domingo (1º), a equipe da Força Tática de Aquidauana realizava patrulhamento pela Rua Leônidas de Matos, no bairro Guanandy, quando identificou um veículo parado no meio da via com o motor ligado. Ao se aproximarem, os policiais constataram que havia um homem dormindo no interior do carro.

Após diversas tentativas, a equipe conseguiu acordar o condutor, que apresentava sinais claros de embriaguez, como odor etílico, olhos avermelhados, fala desconexa e dificuldades para se manter em pé. Questionado, ele admitiu ter ingerido bebida alcoólica desde as 20h em uma residência.

Foi oferecido ao motorista a realização do teste do etilômetro, que foi recusado. Diante da recusa, os policiais confeccionaram o Termo de Constatação de Embriaguez e deram voz de prisão ao condutor, encaminhando-o à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana para as providências cabíveis.

Como o motorista não conseguiu contato com nenhuma pessoa habilitada para retirar o veículo, o carro foi removido ao pátio do Detran. A Polícia Militar reforça a importância da segurança no trânsito e alerta para os riscos da condução sob efeito de álcool.