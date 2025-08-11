Motorista embriagado e sem CNH colide contra muro em Aquidauana

Homem de 28 anos foi preso em flagrante
Caso foi registrado na delegacia de Aquidauana / O Pantaneiro, Arquivo
Um motorista de 28 anos, sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e com sinais visíveis de embriaguez, foi preso em flagrante após colidir um carro contra o muro de uma estação de tratamento da empresa Sanesul, na rua Geovane Toscano de Brito, em Aquidauana. O acidente ocorreu por volta das 4h de segunda-feira (11).
Segundo a Polícia Militar, o condutor, morador no bairro Nova Aquidauana, apresentava odor etílico, fala enrolada, olhos avermelhados e dificuldade de equilíbrio. Questionado, admitiu não possuir habilitação e aceitou realizar o teste do bafômetro, mas os policiais optaram por lavrar o termo de constatação de embriaguez.
O veículo ficou bastante danificado e sem condições de ser removido por meios próprios. O motorista foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil e autuado pelos crimes de dirigir sob efeito de álcool (artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) e conduzir veículo sem habilitação (artigo 309).
O delegado de plantão poderá arbitrar fiança. Além das penalidades criminais, o homem também poderá responder pelos danos causados ao patrimônio da Sanesul e arcar com multas previstas na legislação.
