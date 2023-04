Motorista entra em rua interditada e veículo fica danificado em Aquidauana

João Éric / O Pantaneiro

Um motorista, que não teve a identidade divulgada, não percebeu a rua interditada e acabou entrando na via com o veículo.

O fato aconteceu na madrugada de hoje, 22, na rua Assis Ribeiro frente à escola Centro Cristão de ensino, em Aquidauana.

Não há informações de feridos. As circunstâncias que levaram o motorista a entrar na via serão apuradas.

Apesar do ocorrido, há sinalização no local. A parte da frente do carro ficou danificada.

Assista o vídeo:

Confira mais imagens: