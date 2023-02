Motorista foge após batida entre carros e abandona veículo no mato

PM fez rondas para encontrar o condutor / Divulgação PMMS

Motorista não identificado provocou um acidente batendo em outro carro no bairro Alto, em Aquidauana, na noite desse sábado (18). Ele fugiu logo após a batida e abandonou o carro em um matagal da cidade.

Segundo o boletim de ocorrência, o carro modelo Gol conduzido por homem de 38 anos trafegava pela rua Giovane Toscano de Brito, sentido Oeste/Leste, quando passou pela lombada. Nisso, outro veículo não identificado que trafegava pela mesma via e em mesmo sentido colidiu na parte traseira dele.

O acidente não teve vítimas. Ainda conforme informações do condutor do carro que sofreu os danos, o veículo não identificado trata-se de um Pálio de cor verde, que se evadiu do local.

A PM efetuou rondas pelas imediações. Uma testemunha informou que o Pálio havia sido deixado em um matagal, próximo a sua residência, e após o ocorrido, e que o condutor teria subido na garupa de uma moto Biz lilás, tomando rumo ignorado.

A PM foi ao local e encontrou um recibo em nome de uma mulher e um aparelho celular.

O boletim de ocorrência foi registrado na 1ª Delegacia de Aquidauana.