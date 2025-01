Motorista foge de abordagem e tenta atropelar policiais em Aquidauana

Na madrugada deste domingo (26), por volta da 1h, a cidade de Aquidauana foi palco de uma perseguição policial que mobilizou diversas guarnições do município. A ocorrência teve início quando a equipe do Grupo Tático de Motos (GETAM) avistou um veículo HB20 sedan durante patrulhamento pelas ruas da cidade. Ao perceber a presença policial, ainda por motivos não esclarecidos, o motorista do HB20 acelerou e desobedeceu a ordem de parada, dando início a uma fuga em alta velocidade pelas ruas e bairros de Aquidauana. O acompanhamento tático foi realizado por diversas equipes, que deram apoio na tentativa de realizar a abordagem do veículo em fuga.

O momento mais tenso da perseguição ocorreu nas proximidades do antigo laticínio, onde uma das equipes policiais tentou realizar um cerco para bloquear a passagem do veículo. De acordo com as primeiras informações, o motorista do HB20 reduziu a velocidade, quase parando o carro, mas, ao perceber a aproximação dos policiais, arrancou novamente e foi em direção aos agentes, tentando atropelar os mesmos, relatam testemunhas.

Diante da ameaça iminente, os policiais reagiram e efetuaram disparos contra o pneu do veículo, na tentativa de imobilizá-lo e impedir o avanço do motorista.

Após a tentativa de atropelamento dos policiais, o veículo continuou a fuga por mais dois bairros da cidade, até que, na frente da base do SAMU, um dos ocupantes do carro desceu e procurou atendimento médico, alegando ter sido atingido por um disparo de arma de fogo. Mesmo após a descida do ferido na base do SAMU, o veículo seguiu sua fuga.

O motorista, que não se intimidou com a perseguição, provocou um acidente de trânsito no cruzamento da Rua Geovane Toscano de Brito com a Rua Quintino Bocaiúva, ao colidir com um veículo de motorista de aplicativo. Após o acidente, os ocupantes do HB20 abandonaram o veículo e fugiram para uma área de mata nas proximidades do Parque da Lago Comprida.

Rapidamente, a equipe policial realizou um cerco na região, conseguindo apreender alguns dos envolvidos na fuga. O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes, que agora tentam identificar as motivações para a fuga e os atos de violência contra os policiais.

Durante toda a ação, o motorista desrespeitou diversas leis de trânsito, colocando não apenas a vida dos policiais em risco, mas também a segurança da população. Um vídeo que circula pelas redes sociais mostra o veículo no início da noite na Avenida Pantaneta com os ocupantes conversando com algumas mulheres que estavam andando a pé na via, posteriormente arrancando em alta velocidade. Ainda é possível ver que o carro quase atinge um pedestre que estava atravessando a via.

Toda a perseguição percorreu vários bairros da cidade, em uma verdadeira corrida de alta velocidade pelas ruas de Aquidauana, deixando moradores preocupados com a segurança e com os danos provocados no trânsito local.

O jovem atingido pela arma de fogo deu entrada no Hospital Regional de Aquidauana mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada.