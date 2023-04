Motorista fura sinal em Aquidauana e acaba preso em Anastácio

Divulgação

Um veículo Siena, de cor branca foi flagrado trafegando em alta velocidade, e avançando o sinal de parada obrigatória do semáforo na via Teodoro Rondom, em Aquidauana no último domingo, dia9.

A equipe da polícia sinalizou para fazer a abordagem, no entanto, o motorista saiu em alta velocidade e desrespeitou os sinais de parada obrigatória e demais sinais de trânsito sinalizados na via, colocando em risco a sua vida e de terceiros.

O motorista ainda realizou uma conversão a esquerda na via 8 de maio para dentrar a via 27 de julho, na cidade de Anastácio, quando perdeu o controle da direção e bateu no meio fio da referida via, ocasionando danos na roda direita frontal.

Questionado, o motorista confessou que havia ingerido cervejas em um bingo, e ao ser convidado a realizar o teste do bafômetro foi constatada a embriaguez.

Diante dos fatos, ele foi conduzido a delegacia e o caso registrado.