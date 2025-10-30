Motorista morre em acidente na BR-262 perto de Anastácio

Divulgação/ PRF

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo — uma caminhonete S10 pertencente a uma empresa — saiu da pista e capotou por volta de 1h30 da manhã. A suspeita é de que o condutor tenha dormido ao volante, já que não há indícios de colisão com outro veículo ou animal na pista.

Um jovem identificado como André Lucas Costa da Silva, de 21 anos, morreu em um acidente ocorrido na madrugada desta quinta-feira (30) na BR-262, em um trecho entre Aquidauana e Anastácio.

O motorista, André Lucas, foi encontrado sem vida, preso sob o veículo. Ele deixa um filho pequeno. O passageiro, que não teve o nome divulgado, foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Aquidauana, onde recebeu atendimento médico e já teve alta hospitalar.

Conforme informações apuradas no local, as vítimas seriam moradores de Campo Grande e retornavam de Corumbá, onde haviam prestado serviços durante o dia.

O Corpo de Bombeiros de Aquidauana atendeu à ocorrência, juntamente com equipes da PRF e da Perícia Técnica. O corpo de André foi removido após a chegada do guincho e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana.

As circunstâncias exatas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.





