Motorista não vê sinalização e atola carro em obra de concreto na frente do Cejar

Veículo atolado no concreto / Fotos: João Eric/O Pantaneiro

Um motorista de 82 anos ficou com o Fiat Siena atolado no concreto, obra da construção das passarelas elevadas, em frente ao Cejar (Escola Coronel Jose Alves Ribeiro), em Aquidauana, na tarde desta segunda-feira, 24.

O trecho da Rua José Bonifácio está há alguns dias em obra para a construção da faixa escolar. Quando por volta das 15h, o acidente aconteceu. O condutor contou ao O Pantaneiro que a sinalização era para outro sentido da rua.

Trabalhadores da empresa terceirizada no local e o veículo foi retirado com apoio de uma caminhonete. Embora não tenha visto, há placas de sinalização no trecho indicando que as equipes estão trabalhando.



Veja o vídeo:

Veja mais fotos: