Motorista perde controle da direção após pneu estourar na MS-171

O Pantaneiro

Motorista de um Fiat Uno perdeu o controle da direção, após o pneu do veículo estourar, na tarde de ontem (30), na rodovia MS 171, próximo à fazenda Pequi. O Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana atendeu a ocorrência.

Segundo informações repassadas aos militares, o condutor do veículo contou que dirigia no sentido da zona rural para a cidade de Anastácio, quando perdeu o controle da direção após um pneu estourar.

O veículo parou numa valeta de drenagem às margens da rodovia.

Para o atendimento da vítima foram empenhadas duas viaturas de emergência com cinco militares da Corporação.

Quando o Corpo de Bombeiros chegou no local do acidente, o condutor estava consciente e orientado, queixando-se de dores na região do tórax. Ele foi encaminhado para o pronto-socorro de Aquidauana.