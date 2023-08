Motorista perde controle da direção e bate em poste em Aquidauana

Ronald Regis

Uma motorista de um Fiat Uno Branco, que não teve a identidade divulgada, ficou ferida após acidente na manhã de hoje, 20, em Aquidauana.

Conforme apurado pela equipe do site O Pantaneiro, o acidente aconteceu na Giovani Toscano Brito próximo à Lagoa Comprida, no Bairro Serraria.

Com o impacto da batida, a frente do carro ficou destruída. Na cena do acidente, é possível ver que uma placa com indicativo da velocidade da via também foi derrubada.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada e fez o resgate da mulher, com o apoio do Samu (Serviço Móvel de Urgência e Emergência). Conforme o Samu, a vítima estava consciente, orientada e se queixava de dores no tórax, além disso, ela tinha suspeita de fratura no joelho.

Equipe da Polícia Militar esteve no local. Ainda não se sabe o que teria causado o acidente.