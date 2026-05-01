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Motorista perde controle de veículo nesta madrugada na BR-262

Acidente ocorreu durante a madrugada próximo ao acesso dos 9 km na entrada para Piraputanga

Redação

Publicado em 01/05/2026 às 08:56

Atualizado em 01/05/2026 às 09:03

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Um acidente registrado durante a madrugada desta sexta-feira mobilizou moradores e equipes de socorro na BR-262, nas proximidades da entrada do Distrito de Piraputanga, em Aquidauana.

De acordo com informações apuradas no local, um veículo Chevrolet Celta, de cor branca, placas de Campo Grande MS, seguia pela rodovia quando o motorista perdeu o controle da direção nas proximidades do chamado acesso dos 9 km. O carro saiu da pista e acabou descendo uma ribanceira às margens da rodovia.

Populares que passavam pelo trecho perceberam o veículo fora da pista e acionaram o socorro. O motorista ainda estava dentro do automóvel no momento em que foi encontrado, aguardando atendimento das equipes de resgate.

As circunstâncias que provocaram a perda de controle do veículo ainda deverão ser apuradas. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde do condutor até o momento.

O acidente chamou a atenção de moradores da região e de motoristas que trafegavam pela BR-262 nas primeiras horas da manhã.

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