Motorista perde controle e bate em barranco na estrada do 21

Duas pessoas ficaram feriadas em um acidente ontem (6), por volta das 10h, na estrada do 21, em Aquidauana.



Segundo o Corpo de Bombeiros, um veículo que seguia pela MS-345, sentido Distrito de Águas de Miranda, perdeu o controle e saiu da pista, colidindo com um barranco e uma árvore.



No momento da chegada da equipe de resgate, foi constatado que quatro pessoas estavam no veículo acidentado. A condutora, identificada como Sra. E.B.S, de 33 anos, e seu filho J.P.B.A, de 11 anos, foram transportados por terceiros até o Hospital Regional de Aquidauana para receberem atendimento médico.



Os outros ocupantes do veículo, Sra. T.L. dos S., de 28 anos, e V.H.B.A., de 16 anos, que estavam no banco traseiro, estavam fora do veículo no momento da chegada dos socorristas. Apesar do oferecimento de atendimento, ambos recusaram e permaneceram no local do acidente.



Após a recusa dos serviços de resgate, a equipe deixou o local em conjunto com a guarnição da Polícia Militar, que já se encontrava no local para os procedimentos de registro e segurança.



As circunstâncias exatas do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.