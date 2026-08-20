Motorista perde controle e bate veículo contra muro em Aquidauana

Registro de acidente na Rua Giovani Toscano de Brito / Você Repórter/O Pantaneiro

Um motorista perdeu o controle do veículo e acabou se chocando contra um muro, na manhã desta quinta-feira (20), em Aquidauana. O acidente aconteceu na Rua Giovani Toscano de Brito, no trecho entre as ruas Estevão Alves Corrêa e Pandiá Calógeras.

As imagens da ocorrência foram enviadas por um leitor de O Pantaneiro por meio do canal Você Repórter.

As circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo ainda não foram confirmadas. No entanto, informações preliminares obtidas pelo O Pantaneiro indicam que o motorista pode ter sofrido um mal súbito.

Ele estava consciente no momento em que foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, com ferimentos no rosto e outras escoriações.

O veículo, que ficou com a parte dianteira bastante danificada, permanecia no local até o fechamento desta matéria, enquanto a PM (Polícia Militar) acompanhava a ocorrência e aguardava a realização da perícia.

Tem alguma informação, foto ou vídeo de interesse público? Envie para a redação de O Pantaneiro e ajude a informar a população de Aquidauana, Anastácio e região pelo WhatsApp (67) 9 9856-0000.