Motorista perde controle e bate veículo contra muro em Aquidauana

Acidente ocorreu na manhã desta quinta-feira; Corpo de Bombeiros e PM estiveram no local
Registro de acidente na Rua Giovani Toscano de Brito / Você Repórter/O Pantaneiro
Um motorista perdeu o controle do veículo e acabou se chocando contra um muro, na manhã desta quinta-feira (20), em Aquidauana. O acidente aconteceu na Rua Giovani Toscano de Brito, no trecho entre as ruas Estevão Alves Corrêa e Pandiá Calógeras.
As imagens da ocorrência foram enviadas por um leitor de O Pantaneiro por meio do canal Você Repórter.
As circunstâncias que levaram à perda de controle do veículo ainda não foram confirmadas. No entanto, informações preliminares obtidas pelo O Pantaneiro indicam que o motorista pode ter sofrido um mal súbito.
Ele estava consciente no momento em que foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros, com ferimentos no rosto e outras escoriações.
O veículo, que ficou com a parte dianteira bastante danificada, permanecia no local até o fechamento desta matéria, enquanto a PM (Polícia Militar) acompanhava a ocorrência e aguardava a realização da perícia.
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