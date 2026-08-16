Motorista perde o controle e bate contra poste em Aquidauana

Celta branco ficou bem danificado com a colisao ocorrida na madrugada deste domingo no entorno do Parque da Lagoa Comprida
Vocë Repórter
Um acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste domingo (16) em Aquidauana. O motorista de um Chevrolet Celta de cor branca, perdeu o controle da direção e acabou atingindo um poste na rua 13 de junho, no entorno do Parque Ecológico da Lagoa Comprida.
Segundo as informações disponíveis, o motorista seguia pela via quando, por motivos que ainda não foram esclarecidos, perdeu o controle do veículo. Na sequência, o carro saiu de sua trajetória e colidiu violentamente contra o poste.
O impacto deixou o veículo danificado. Até o momento, não foram informados detalhes sobre possíveis feridos ou sobre as circunstâncias que teriam provocado a perda de controle.
As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. A ocorrência também chama a atenção para os cuidados necessários ao trafegar durante a madrugada, período em que a visibilidade pode ser reduzida e outros fatores podem aumentar os riscos no trânsito.
Estrutura
Viatura foi doada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública; serviço também recebeu internet via satélite, tablet e câmera
Operação Auditus
Ofício da administração municipal apontou possíveis inconsistências em contrato com empresa investigada; à época, Secretaria de Governo questionou pagamentos, procedimentos médicos e aumento dos valores contratados
Grave acidente em Anastácio
Acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira e mobilizou forças de segurança da região; animais ficaram soltos na pista
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS