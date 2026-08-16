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ACIDENTE

Motorista perde o controle e bate contra poste em Aquidauana

Celta branco ficou bem danificado com a colisao ocorrida na madrugada deste domingo no entorno do Parque da Lagoa Comprida

Redação

Publicado em 16/08/2026 às 14:07

Atualizado em 16/08/2026 às 14:33

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Vocë Repórter

Um acidente de trânsito foi registrado na madrugada deste domingo (16) em Aquidauana. O motorista de um Chevrolet Celta de cor branca, perdeu o controle da direção e acabou atingindo um poste na rua 13 de junho, no entorno do Parque Ecológico da Lagoa Comprida.

Segundo as informações disponíveis, o motorista seguia pela via quando, por motivos que ainda não foram esclarecidos, perdeu o controle do veículo. Na sequência, o carro saiu de sua trajetória e colidiu violentamente contra o poste.

O impacto deixou o veículo danificado. Até o momento, não foram informados detalhes sobre possíveis feridos ou sobre as circunstâncias que teriam provocado a perda de controle.

As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes. A ocorrência também chama a atenção para os cuidados necessários ao trafegar durante a madrugada, período em que a visibilidade pode ser reduzida e outros fatores podem aumentar os riscos no trânsito.

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