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AQUIDAUANA

Motos são recolhidas durante fiscalização da GETAM na Avenida Pantaneta

Ação da equipe do GETAM ocorreu durante a madrugada e resultou no encaminhamento de três motocicletas ao pátio do Detran

Redação

Publicado em 30/08/2026 às 14:06

Atualizado em 30/08/2026 às 14:19

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Getam

A madrugada foi marcada por uma operação de fiscalização na Avenida Dr. Sabino, conhecida como Avenida Pantaneta, em Aquidauana. Durante patrulhamento realizado pela equipe do GETAM (Grupamento Especializado Tático de Motos), três motocicletas foram recolhidas e encaminhadas ao pátio do Detran.

Além dos veículos removidos, a ação também resultou em notificações administrativas relacionadas a irregularidades constatadas durante a fiscalização.

Na sexta-feira, diversos flagrantes de motociclistas empinando motos também foram registrados na região. As ocorrências chamaram a atenção de moradores e foram encaminhadas ao quadro Você Repórter, do jornal O Pantaneiro.

A prática de empinar motocicletas, além de colocar em risco o próprio condutor, pode oferecer perigo a pedestres, outros motociclistas e motoristas que circulam pela avenida.

As ações de fiscalização têm como objetivo reforçar a segurança no trânsito e coibir condutas que possam provocar acidentes, especialmente em uma das vias de maior movimento de Aquidauana.

O Pantaneiro acompanha as ocorrências e as informações enviadas pelos leitores por meio do “Você Repórter”.

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