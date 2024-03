Mototaxista é preso por tráfico de drogas e corrupção ativa em Aquidauana

Divulgação

Mototaxista foi preso na tarde de ontem (11) em Aquidauana, após denúncias de tráfico de drogas no bairro Alto da cidade.

Segundo informações policiais, as autoridades receberam informações persistentes de que o homem estaria traficando drogas usando a fachada de um ponto fixo na rodoviária da cidade.



Durante um patrulhamento no Bairro Alto, a equipe observou o suspeito, vestindo o colete característico da profissão, passando um objeto a outro indivíduo. A rápida ação da polícia resultou na abordagem de ambos.



O rapaz que estava com o mototaxista confessou ser usuário de drogas e revelou sua conexão com este. O usuário, que estava prestes a receber uma entrega de pasta base de cocaína, afirmou ter realizado mais de 20 compras nos últimos 15 dias.



A abordagem ao autor, revelou paradinhas de drogas em seus bolsos, que são comercializadas no valor de R$20,00 e R$50,00, o que caracteriza tráfico de drogas.

Após a prisão do mototaxista, os policiais foram até a casa do homem, na Vila Arara Azul e encontraram uma balança de precisão com vestígios de cocaína e uma cédula de R$ 50,

consolidando ainda mais as evidências do envolvimento dele no tráfico de drogas.



Durante a confecção do boletim de ocorrência, ele tentou subornar os policiais, oferecendo uma quantia de R$1,5 mil em dinheiro para que a situação fosse resolvida.



Este ato resultou na inclusão de acusações adicionais por corrupção ativa no boletim.