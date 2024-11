Movimento intenso marca Dia de Finados no Cemitério Municipal de Aquidauana

O Pantaneiro

O Cemitério Municipal de Aquidauana registrou uma movimentação expressiva ao longo da semana e, especialmente, na manhã deste Dia de Finados, 2 de novembro.

Desde cedo, familiares e amigos se reuniram para prestar homenagens aos entes queridos, seguindo a tradição de enfeitar os túmulos com flores e acender velas.

A semana já vinha sendo marcada por um intenso preparo, com muitas pessoas dedicando-se a limpar e pintar os túmulos, cuidando para que o local estivesse em ordem para as homenagens. Após a missa realizada na manhã de hoje, o fluxo aumentou ainda mais, com pessoas circulando pelo cemitério para acender velas e fazer orações.

O comércio local, especialmente o de flores, também se manteve aquecido, com barraquinhas montadas na entrada do cemitério oferecendo uma variedade de flores artificiais e naturais. Os vendedores relatam que a demanda por arranjos aumentou consideravelmente, e os visitantes afirmam que a compra de flores é uma forma significativa de recordar e homenagear seus entes queridos.

O Dia de Finados em Aquidauana, como em outras partes do país, representa um momento de reflexão, marcado pela espiritualidade e pelo respeito aos falecidos.