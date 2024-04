Caminhão quebra e grupo não consegue montar acampamento em fazenda de Aquidauana

Local onde o caminhão quebrou / Reprodução

No final da tarde desta segunda-feira, 23, cerca de 15 integrantes de um grupo deslocaram-se pela rodovia MS-345 em Aquidauana, com o intuito de ocupar parte de uma fazenda na região.

Os integrantes partiram da região do Acogo em Anastácio com destino a uma fazenda da área do Distrito de Cipolândia, mas foram obrigados a interromper a viagem quando o caminhão que os transportava quebrou entre a Aldeia Limão Verde e o Assentamento Indaiá.

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar Rural, os sem-terra alegaram que estavam se dirigindo a uma fazenda que seria desapropriada pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). No entanto, esta informação não foi confirmada pela instituição. Diante da situação, a guarnição da polícia deslocou-se até o local e orientou o grupo a não montar o acampamento.

Segundo informações apuradas pelo jornal O Pantaneiro, o grupo possuía uma estrutura de acampamento montada e, na manhã de hoje, começou a deixar a região.

