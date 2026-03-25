DivulgaÃ§Ã£o/ MPMS

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos (Navit), apresentou nesta quarta-feira (25), o Projeto Acolhida aos Promotores de Justiça das Comarcas de Aquidauana e Anastácio.



O Projeto possui como objetivo o estabelecimento de um fluxo de atendimento voltado aos familiares e às vítimas sobreviventes de dos crimes de homicídio, feminicídio e latrocínio.



Para o desenvolvimento das atividades, são realizadas parcerias interinstitucionais entre as secretarias Municipais e Estaduais, notadamente as de assistência social, educação, saúde e cidadania, além do Tribunal de Justiça, Defensoria Pública Estadual e Defensoria Pública da União.



O Promotor de Justiça Marcos Martins de Britto, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Anastácio, ressaltou a importância e o alcance do projeto na região, que oferece um olhar diferenciado da rede de apoio às vítimas de crimes violentos.



Para o Promotor de Justiça João Meneghini Girelli, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Aquidauana, a implantação do Projeto Acolhida nos Municípios de Aquidauana e Anastácio é ansiosamente esperada por todos, pois somente atuando em forma de rede concertada é que os órgãos conveniados conseguirão garantir, da maneira mais eficaz e urgente, o necessário atendimento personalizado e prioritário para as vítimas indiretas dos crimes mais graves que assolam nossa comunidade.



Inicialmente, o Projeto foi implementado no Município de Campo Grande, mas com possiblidade de expansão da boa prática para o Estado de Mato Grosso do Sul. Atualmente, a iniciativa está implementada na Capital, em Dourados, Chapadão do Sul, Corumbá, Ladário, Jardim, Guia Lopes da Laguna e Jateí.