ReuniÃ£o marca a expansÃ£o do Projeto Acolhida para os municÃpios e reforÃ§a a atuaÃ§Ã£o integrada na proteÃ§Ã£o e apoio Ã s vÃtimas de crimes violentos
DivulgaÃ§Ã£o/ MPMS
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por meio do Núcleo de Apoio às Vítimas de Crimes e Atos Infracionais Violentos (Navit), apresentou nesta quarta-feira (25), o Projeto Acolhida aos Promotores de Justiça das Comarcas de Aquidauana e Anastácio.
O Projeto possui como objetivo o estabelecimento de um fluxo de atendimento voltado aos familiares e às vítimas sobreviventes de dos crimes de homicídio, feminicídio e latrocínio.
Para o desenvolvimento das atividades, são realizadas parcerias interinstitucionais entre as secretarias Municipais e Estaduais, notadamente as de assistência social, educação, saúde e cidadania, além do Tribunal de Justiça, Defensoria Pública Estadual e Defensoria Pública da União.
O Promotor de Justiça Marcos Martins de Britto, titular da 1ª Promotoria de Justiça de Anastácio, ressaltou a importância e o alcance do projeto na região, que oferece um olhar diferenciado da rede de apoio às vítimas de crimes violentos.
Para o Promotor de Justiça João Meneghini Girelli, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Aquidauana, a implantação do Projeto Acolhida nos Municípios de Aquidauana e Anastácio é ansiosamente esperada por todos, pois somente atuando em forma de rede concertada é que os órgãos conveniados conseguirão garantir, da maneira mais eficaz e urgente, o necessário atendimento personalizado e prioritário para as vítimas indiretas dos crimes mais graves que assolam nossa comunidade.
Inicialmente, o Projeto foi implementado no Município de Campo Grande, mas com possiblidade de expansão da boa prática para o Estado de Mato Grosso do Sul. Atualmente, a iniciativa está implementada na Capital, em Dourados, Chapadão do Sul, Corumbá, Ladário, Jardim, Guia Lopes da Laguna e Jateí.
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