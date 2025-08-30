MPMS arquiva processo contra site O Pantaneiro por falta de provas

O Pantaneiro

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), determinou o arquivamento do Procedimento Investigatório Criminal nº 06.2023.00000545-9 em relação ao empresário Rhobson Tavares Lima, proprietário do site de notícias O Pantaneiro. A decisão, oficializada em 28 de agosto de 2025, integra a Operação Ad Blocker, quando em janeiro deste ano, ocorreu a ação de busca e apreensão na sede do jornal O Pantaneiro, na Câmara Municipal de Aquidauana além de outras empresas e residências de Aquidauana, Anastácio e Campo Grande.

De acordo com o despacho assinado digitalmente por promotores de Justiça do GAECO, não foram encontrados elementos suficientes que comprovem qualquer conduta ilícita por parte do empresário Rhobson Tavares Lima e dos outros dois citados. O procedimento investigatório havia sido instaurado em maio de 2023 para apurar supostos crimes como fraude à licitação, corrupção ativa e passiva, peculato e associação criminosa, em contratos firmados pela Câmara Municipal de Aquidauana. A investigação contra outros citados no processo ainda será mantida.

Operação Ad Blocker

A Operação Ad Blocker foi deflagrada em 28 de janeiro de 2025, com mandados de busca e apreensão cumpridos em Aquidauana, Anastácio e Campo Grande. Um dos alvos foi a sede do jornal O Pantaneiro, veículo com grande audiência no interior sul-mato-grossense.

As investigações envolveram técnicas como interceptações telefônicas, análise de vínculos, levantamento patrimonial e quebra de sigilos telemáticos. Apesar da complexidade e da amplitude das diligências, o MPMS concluiu que não há indícios de envolvimento direto ou doloso de Rhobson Tavares Lima e sua empresa em eventuais fraudes investigadas.

Fundamentação para o arquivamento

O MPMS reconheceu que a empresa O Pantaneiro Publicidades e Eventos apresenta estrutura condizentes com sua atuação como o maior portal eletrônico da região.

"Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na sede da pessoa jurídica O Pantaneiro, ficou nítido que a empresa possui estrutura física, aparato, equipamentos e quadro de funcionários de um estabelecimento organizado e bem-sucedido", afirma o documento assinado por membros do GAECO.

Já em depoimento durante a investigação, Rhobson Tavares Lima afirmou que sua empresa era contratada por seu alcance regional e credibilidade jornalística, negando qualquer vínculo próximo com os agentes políticos investigados. A versão do empresário foi corroborada por outros investigados, que também destacaram o peso editorial do portal.

Além disso, na decisão a promotoria afirma que Rhobson colaborou de forma real efetiva com as autoridades, fornecendo informações consideradas relevantes para o esclarecimento dos fatos, diferentemente de outros indivíduos constantes no Procedimento.



Caminhos após o arquivamento

Com a constatação de ausência de justa causa para a continuidade da ação penal, o MPMS determinou o arquivamento do procedimento em relação a Rhobson Tavares Lima, junto a outros dois investigados, Odilson Marques Leite e Nivea Rosa Larson, que foram notificados oficialmente da decisão. As apurações, no entanto, seguem em andamento quanto aos demais nomes ainda sob investigação.



Posicionamento

Em suas palavras, Rhobson Tavares Lima afirma que recebeu com humildade e serenidade a decisão do Ministério Público, reforçando a confiança na Justiça e nas instituições. “Sempre acreditei que a verdade prevaleceria. Minha atuação à frente do O Pantaneiro é pautada pela responsabilidade, transparência e compromisso com a informação séria”, declarou.

Rhobson também destacou que o arquivamento é uma resposta a quem tentou colocar em dúvida a credibilidade de seu trabalho e da equipe que compõe o portal e também ao jornal. “Agradeço àqueles que confiaram na minha conduta profissional e à minha família, que esteve ao meu lado durante todo esse período difícil. Vamos continuar fazendo jornalismo com independência e compromisso com a verdade”.

Já sobre os leitores fiéis e clientes, que há mais de seis décadas valorizam o trabalho sério e comprometido do O Pantaneiro, Rhobson agradeceu profundamente.