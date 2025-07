MPMS investiga incêndio que devastou mais de 250 hectares em Aquidauana

Divulgação/ MPMS

Incêndio de grandes proporções atingiu uma área de 259,55 hectares duas propriedades rurais de Aquidauana, no Pantanal, e agora está sob investigação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A queima da área ocorreu sem autorização oficial, segundo foi levantado até o momento.



As informações sobre o incêndio foram levantadas pelo Núcleo de Geotecnologias (Nugeo), no âmbito do Programa Pantanal em Alerta, do MPMS. Os dados técnicos incluem uma vistoria ambiental e um laudo pericial realizados em agosto de 2024.



Segundo os documentos, o fogo teria começado em uma propriedade às margens da rodovia estadual MS-171, próximo a uma pista de pouso. Foram atingidas áreas de pastagem plantadas, de pastagem nativa e ainda campões de vegetação nativa.



Fogo se alastrou

O vento e o material seco facilitaram a propagação das chamas, que avançaram até a fazenda vizinha.



Para embasar a apuração, a 1ª Promotoria de Justiça de Aquidauana solicitou que o responsável pela área atingida pelo incêndio envie, em até 10 dias úteis, documentos que provem que a área está regularizada. A resposta deve esclarecer se havia autorização para queimar ou desmatar, explicar que foi feito para apagar o fogo e detalhar quem ajudou no combate às chamas.



Depois disso, o MPMS vai analisar tudo para ver se houve erro ou descuido e decidir o que fazer. Isso pode incluir pedir que o dono recupere o local, assine um acordo para reparar os danos ou até responder na Justiça.

