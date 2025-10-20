MPMS realiza inspeção no Estabelecimento Penal de Aquidauana

A visita marca o início de uma nova etapa de monitoramento do sistema prisional em Mato Grosso do Sul
Divulgação/ MPMS
O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) deu início, na sexta-feira (17), ao 2º ciclo de inspeções do Projeto Legalidade, União, Parceria e Atenção (Lupa) com uma visita ao Estabelecimento Penal de Aquidauana, onde o projeto foi iniciado em maio de 2022. A ação integra o trabalho de fiscalização do sistema prisional para verificar o cumprimento dos direitos das pessoas privadas de liberdade, identificar dificuldades na gestão e registrar boas práticas.
Participaram da visita a Promotora de Justiça Jiskia Sandri Trentin, Coordenadora do Gaep (Grupo de Atuação Especial da Execução Penal), e o Promotor de Justiça João Meneghini Girelli, titular da 3ª Promotoria de Justiça de Aquidauana, representando o MPMS.
A inspeção foi acompanhada pelo Diretor-Adjunto do estabelecimento, Reginaldo Régis, e sua equipe, permitindo o acesso às celas, pavilhões e áreas comuns, além de fornecer informações sobre as atividades em andamento na unidade prisional.
O Estabelecimento Penal de Aquidauana mantém projetos voltados ao atendimento psicossocial e atividades laborais, com foco na ocupação do tempo dos internos e em oportunidades de capacitação.
Além do MPMS, participaram representantes do Ministério Público do Trabalho, Defensoria Pública Estadual, Conselho Penitenciário Estadual, Secretaria de Estado de Cidadania, Secretaria de Justiça e Segurança Pública, OAB/MS e Vigilância Sanitária local. A inspeção contou com o apoio da Assessoria Militar do MPMS, garantindo a segurança da equipe.
