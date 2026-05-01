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MS-345 é interditada para obras próximo à Cipolândia para manutenção

Ponte foi desmontada e não há desvio no local; caminhoneiros reclamam da falta de aviso prévio

Redação

Publicado em 01/05/2026 às 09:49

Atualizado em 01/05/2026 às 10:22

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Motoristas que seguem pela MS-345 devem redobrar a atenção nesta sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador. Um trecho da rodovia, próximo ao distrito de Cipolândia, em Aquidauana, está totalmente interditado para obras e sem qualquer opção de desvio.

De acordo com informações apuradas no local, a interdição ocorre a cerca de 10 quilômetros da entrada de Cipolândia. A ponte existente no trecho foi desmontada, impossibilitando completamente a passagem de veículos.

Apesar das melhorias necessárias para a estrada, motoristas que estavam carregados de produtos informaram ao O Pantaneiro que não houve aviso prévio sobre a interdição e acabaram sendo surpreendidos ao chegar ao ponto bloqueado, sendo obrigados a retornar com carga. “Chegamos aqui e a ponte simplesmente não existe mais. Não teve aviso antes, agora temos que voltar quilômetros carregados”, reclamou um dos caminhoneiros afetados.

Em contato com a redação do O Pantaneiro, motoristas informaram que não há previsão de liberação da estrada ao longo desta sexta-feira.

O alerta é para que motoristas evitem utilizar o acesso pela MS-345 durante o dia, buscando rotas alternativas para evitar transtornos e deslocamentos desnecessários.

A orientação é que condutores redobrem a atenção e procurem informações atualizadas antes de seguir viagem pela região.

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