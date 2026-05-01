MS-345 é interditada para obras próximo à Cipolândia para manutenção

Ponte foi desmontada e não há desvio no local; caminhoneiros reclamam da falta de aviso prévio
Você Repórter
Motoristas que seguem pela MS-345 devem redobrar a atenção nesta sexta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador. Um trecho da rodovia, próximo ao distrito de Cipolândia, em Aquidauana, está totalmente interditado para obras e sem qualquer opção de desvio.
De acordo com informações apuradas no local, a interdição ocorre a cerca de 10 quilômetros da entrada de Cipolândia. A ponte existente no trecho foi desmontada, impossibilitando completamente a passagem de veículos.
Apesar das melhorias necessárias para a estrada, motoristas que estavam carregados de produtos informaram ao O Pantaneiro que não houve aviso prévio sobre a interdição e acabaram sendo surpreendidos ao chegar ao ponto bloqueado, sendo obrigados a retornar com carga. “Chegamos aqui e a ponte simplesmente não existe mais. Não teve aviso antes, agora temos que voltar quilômetros carregados”, reclamou um dos caminhoneiros afetados.
Em contato com a redação do O Pantaneiro, motoristas informaram que não há previsão de liberação da estrada ao longo desta sexta-feira.
O alerta é para que motoristas evitem utilizar o acesso pela MS-345 durante o dia, buscando rotas alternativas para evitar transtornos e deslocamentos desnecessários.
A orientação é que condutores redobrem a atenção e procurem informações atualizadas antes de seguir viagem pela região.
TRISTEZA
Assim como o esposo Brendon Marinato, a jovem de 28 anos não resistiu após o grave de explosão envolvendo carreta na Rodovia Presidente Dutra
61 ANOS DE ANASTÁCIO
Autoridades visitaram obras de ampliação do Hospital Abramastacio, uma das principais intervenções na área da saúde.
ECONOMIA
Pnad Contínua: país tinha 6,6 milhões de pessoas em busca de trabalho
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS