MS-450 está interditada após queda de árvore em Camisão

O Pantaneiro

As fortes chuvas que atingem Aquidauana provocaram a queda de uma árvore de grande porte na rodovia MS-450, interditando completamente o tráfego neste momento.

O bloqueio ocorre nas proximidades do trevo de acesso à Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul – Unidade de Aquidauana, impedindo a passagem de veículos em direção aos distritos de Camisão e Piraputanga, importantes destinos turísticos da região.

Motoristas que tentam acessar as localidades encontram a pista totalmente obstruída. Até o momento, não há informações sobre feridos.

A queda da árvore aconteceu em meio ao forte temporal que atinge Aquidauana e Anastácio desde sexta-feira (08), com acumulados de chuva superiores a 130 milímetros em 24 horas, além de ventos intensos e queda brusca nas temperaturas.

A orientação para os condutores é evitar deslocamentos pela região até que a pista seja liberada pelas equipes responsáveis. Também é recomendado redobrar a atenção em rodovias e estradas vicinais, já que o solo encharcado e os ventos fortes aumentam os riscos de novas quedas de árvores e deslizamentos.

Equipes devem atuar na remoção da árvore para restabelecer o tráfego o mais rápido possível.