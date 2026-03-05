MS CidadÃ£o chega a Aquidauana neste sÃ¡bado

Novo programa tambÃ©m farÃ¡ uma busca ativa para identificar cidadÃ£os que podem ser beneficiados por programas sociais do Governo, ampliando a inclusÃ£o e a proteÃ§Ã£o social
DivulgaÃ§Ã£o/
Aquidauana será o primeiro município a receber o programa MS Cidadão, iniciativa idealizada pela Secretaria da Casa Civil, do Governo do Mato Grosso do Sul, em parceria com o projeto UEMS na Comunidade. A proposta é fortalecer as políticas públicas de inclusão social, ampliar o acesso aos serviços essenciais e aproximar o Governo da população.
Neste sábado, 07 de março, o programa estará em Aquidauana, levando uma estrutura integrada de atendimentos nas áreas de saúde, educação, emprego, qualificação profissional e cidadania. A ação reúne diversos órgãos estaduais e parceiros institucionais, promovendo um mutirão de serviços e oportunidades para a população.
Entre as principais atividades previstas estão ações de saúde preventiva e orientação à população; oferta de vagas de emprego e encaminhamento profissional; educação no trânsito; atividades culturais, esportivas e de lazer; além de serviços de cidadania, como emissão de documentos, atualização cadastral e encaminhamento para programas sociais. O programa também realizará busca ativa de pessoas que possam ser enquadradas em políticas públicas do Estado, garantindo que os benefícios cheguem a quem realmente precisa.
Em entrevista à Rádio América FM, o secretário Walter Carneiro Júnior disse que o MS Cidadão representa um novo modelo de gestão, baseado na presença ativa do Estado junto às comunidades. “O MS Cidadão é uma ação concreta de um Governo que acredita na inclusão e na proximidade com as pessoas. Nosso compromisso, como determina o governador Eduardo Riedel, é não deixar ninguém para trás. Estamos levando serviços essenciais, oportunidades de qualificação e acesso a programas sociais diretamente para a população”, destacou o secretário.
Segundo Walter Carneiro Júnior, a escolha de Aquidauana para abrir o programa reforça o compromisso do Governo com os municípios do interior.
“Aquidauana é estratégica para essa primeira edição porque simboliza essa política de presença do Estado nos municípios. Queremos ouvir a população, identificar demandas e oferecer soluções de forma direta, eficiente e humanizada”, afirmou.
A coordenadora do UEMS na Comunidade e Pró-reitora de Extensão, Cultura e Assuntos Comunitários (PROEC/UEMS), Profa. Dra. Erika Kaneta Ferri, reforçou o compromisso em compartilhar conhecimento e recursos com a sociedade. Érika lembra ainda a importância em atender aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU nas ações de extensão, ensino e pesquisa, buscando promover o desenvolvimento regional e a redução das desigualdades sociais.
“Nossa missão enquanto instituição pública vai além de formar bons profissionais: devemos também promover, por meio do acesso ao conhecimento, um impacto positivo na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Seguimos com o compromisso de continuarmos a ser uma universidade inclusiva, atuante nas demandas sociais e que contribui cada vez mais para o desenvolvimento regional, fortalecendo os laços entre comunidade acadêmica e a população sul-mato-grossense”.
A iniciativa integra a política permanente do Governo de transformação social e desenvolvimento regional, com foco na geração de emprego e renda, fortalecimento da educação e ampliação dos serviços públicos.
Como participar
A população deve comparecer ao ponto de atendimento no local indicado e procurar as equipes do MS Cidadão. É importante levar documentos pessoais para facilitar o cadastramento e o encaminhamento aos serviços disponíveis. A ação acontece neste sábado, 07 de março, das 8h às 16h, na E.E. Marly Russo, que fica localizada na Rua Marli Russi, S/Nº - Nova Aquidauana.
