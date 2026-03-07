MS CidadÃ£o leva serviÃ§os essenciais a mais de 500 pessoas em Aquidauana

Max Arantes/Casa Civil

Mais de 500 pessoas passaram pelo MS Cidadão, neste sábado, na cidade de Aquidauana. O programa de inclusão social do Governo do Estado promoveu uma série de atendimentos à população, que foram desde a emissão de documentos até exames médicos.



Quem visitou a E.E. Marly Russo, onde a estrutura estava montada, pôde aproveitar a comodidade de diversos serviços oferecidos pelo Estado, municípios e parceiros na porta de casa.



Somente a Secretaria de Segurança e Justiça do Estado (Sejusp) atendeu 150 pessoas com a emissão do novo documento de identidade.



Outra demanda atendida foi a realização de exames de mamografia. Foram realizados 50 exames, diminuindo a fila de espera de quem aguardava atendimento pelo SUS.



“Eu estava na fila para este exame e tive a grata surpresa quando a prefeitura me ligou, dizendo que eu poderia realizá-lo neste mutirão. Foi excelente”, ressaltou Adriana, moradora de Aquidauana.



A área da saúde também foi contemplada com atendimento odontológico. A Prefeitura de Aquidauana, parceira do projeto, levou a unidade móvel que atendeu mais de 30 pessoas. Fora feitos atendimentos que foram desde a extração de dente e restaurações até palestras de orientação e prevenção de doenças bucais.



Detran, Procon, Polícia Militar, PMA, Vigilância Sanitária e outros serviços estavam disponíveis para quem aproveitou o MS Cidadão para resolver pendências e sanar dúvidas. “Vim até aqui para ver a situação da minha CNH e saber como proceder para a renovação”, disse Nelson Silva.



Teve gente que aproveitou para dar aquele trato na aparência no setor de corte de cabelo. “Eu vim para fazer um corte na régua, achei muito top essa ação”, contou o estudante João Gabriel.



Organizadores



Para quem abraçou a ideia do mutirão, o saldo da ação foi considerado excelente. O secretário de Estado da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, lembrou que o Governo do Estado sempre atuou em frentes de levar os serviços até a população, mas criou, por meio da Casa Civil, um projeto que unisse todas as forças da estrutura administrativa estadual e parceiros.



“A ideia do governador Eduardo Riedel é não deixar ninguém para trás. Por isso, unindo os esforços e as expertises, chegamos mais longe”, ressaltou.



A vice-reitora da UEMS, a professora Luciana Ferreira da Silva, também comemorou os avanços da parceria da UEMS na Comunidade com o Governo. “Ganhamos importantes parceiros, mais gente para trabalhar e, com isso, ampliamos as entregas à população. Esse é o nosso objetivo”.



Ângelo Motti, diretor-presidente do Procon, contou que fez questão de acompanhar a ação em Aquidauana. O órgão ofereceu atendimento para dúvidas e também denúncias dos consumidores. “Este movimento de levarmos até a população os serviços do Estado, do município e parceiros é dar dignidade às pessoas. É um trabalho ativo que promove a cidadania”, finalizou.



O programa MS Cidadão vai percorrer cidades do interior e também a Capital do Estado, levando os serviços até a porta do cidadão.