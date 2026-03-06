MS CidadÃ£o oferece serviÃ§os e exames Aquidauana neste sÃ¡bado

A aÃ§Ã£o oferecerÃ¡ serviÃ§os pÃºblicos essenciais, exames preventivos, orientaÃ§Ãµes e oportunidades para a populaÃ§Ã£o local gratuitamente / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Neste sábado (7), o Governo do Estado, em parceria com o programa UEMS na Comunidade e com apoio da Prefeitura de Aquidauana, promove o MS Cidadão na Escola Estadual Marly Russo. A ação oferecerá serviços públicos essenciais, exames preventivos, orientações e oportunidades para a população local gratuitamente.

Entre os serviços disponíveis estão emissão e renovação de documentos de identificação (com senhas distribuídas no local), exames de mamografia, glicemia e preventivo oferecidos pela Cassems, aferição da pressão arterial e atendimentos da Secretaria de Saúde. Haverá também cadastro para programas habitacionais e busca ativa para identificar pessoas elegíveis a políticas públicas estaduais.

A Sanesul vai realizar atendimentos e orientações, assim como a parceria com a Energisa, que vai promover palestras educativas e cadastros de tarifa social de energia elétrica.



O evento integra ainda atividades de cultura, lazer e esporte: a Fundesporte disponibilizará brinquedos para as crianças e haverá apresentações musicais no palco da escola, promovendo um ambiente de convivência e entretenimento para toda a família.

Serviço

Data: sábado (07)

Horário: das 8h às 16h (início dos cadastros às 8h)

Local: E.E. Marly Russo — Rua Marli Russo, S/N, Nova Aquidauana

Recomenda-se chegar com antecedência para garantir atendimento

Esta iniciativa reúne secretarias estaduais, órgãos parceiros e a Prefeitura de Aquidauana em um mutirão de serviços com o objetivo de facilitar o acesso da população às políticas públicas e promover cidadania e qualidade de vida.

