06 de MarÃ§o de 2026 • 20:56

Oportunidade

MS CidadÃ£o oferece serviÃ§os e exames Aquidauana neste sÃ¡bado

O evento integra ainda atividades de cultura, lazer e esporte: a Fundesporte disponibilizará brinquedos para as crianças e haverá apresentações musicais no palco da escola

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 06/03/2026 Ã s 17:13

A aÃ§Ã£o oferecerÃ¡ serviÃ§os pÃºblicos essenciais, exames preventivos, orientaÃ§Ãµes e oportunidades para a populaÃ§Ã£o local gratuitamente / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

Neste sábado (7), o Governo do Estado, em parceria com o programa UEMS na Comunidade e com apoio da Prefeitura de Aquidauana, promove o MS Cidadão na Escola Estadual Marly Russo. A ação oferecerá serviços públicos essenciais, exames preventivos, orientações e oportunidades para a população local gratuitamente.

Entre os serviços disponíveis estão emissão e renovação de documentos de identificação (com senhas distribuídas no local), exames de mamografia, glicemia e preventivo oferecidos pela Cassems, aferição da pressão arterial e atendimentos da Secretaria de Saúde. Haverá também cadastro para programas habitacionais e busca ativa para identificar pessoas elegíveis a políticas públicas estaduais.
A Sanesul vai realizar atendimentos e orientações, assim como a parceria com a Energisa, que vai promover palestras educativas e cadastros de tarifa social de energia elétrica.

O evento integra ainda atividades de cultura, lazer e esporte: a Fundesporte disponibilizará brinquedos para as crianças e haverá apresentações musicais no palco da escola, promovendo um ambiente de convivência e entretenimento para toda a família.

Serviço

  • Data: sábado (07)
  • Horário: das 8h às 16h (início dos cadastros às 8h)
  • Local: E.E. Marly Russo — Rua Marli Russo, S/N, Nova Aquidauana
  • Recomenda-se chegar com antecedência para garantir atendimento

Esta iniciativa reúne secretarias estaduais, órgãos parceiros e a Prefeitura de Aquidauana em um mutirão de serviços com o objetivo de facilitar o acesso da população às políticas públicas e promover cidadania e qualidade de vida.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

