MS CidadÃ£o reÃºne milhares de pessoas em Aquidauana com serviÃ§os gratuitos

O MS CidadÃ£o Ã© um projeto do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, realizado com o apoio da Prefeitura de Aquidauana / DivulgaÃ§Ã£o/Prefeitura de Aquidauana

No último sábado (7), a Escola Estadual Professora Marly Russo Rodrigues, no bairro Nova Aquidauana, recebeu milhares de pessoas durante a realização da ação MS Cidadão, que ofereceu diversos serviços gratuitos de cidadania, saúde, orientação social e emissão de documentos à população.

O MS Cidadão é um projeto do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, realizado com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio de suas secretarias, e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS). A iniciativa também contou com a parceria de diversas instituições que contribuíram para a oferta de serviços e atendimentos à comunidade. Aquidauana foi a primeira cidade do Estado a sediar o projeto.

Dentre as autoridades presentes no evento, estavam os prefeitos Mauro do Atlântico (Aquidauana) e Manoel Aparecido da Silva – Cido (Anastácio); o secretário de Estado da Casa Civil, Walter Carneiro Junior; os vereadores Everton Romero (presidente), Ana Saravy, Marquinhos Taxista, Renato Bossay, Valter Neves e Wezer Lucarelli; secretários municipais de Aquidauana; o ex-prefeito Odilon Ribeiro; além de assessores do Governo do Estado e coordenadores e diretores dos órgãos estaduais que prestavam atendimento.

O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da ação para aproximar os serviços públicos da população e fortalecer a parceria entre município e Estado.

"Esse é um evento muito importante porque reúne diversos serviços essenciais em um só lugar, facilitando o acesso da nossa população. A parceria com o Governo do Estado tem sido fundamental para que possamos ampliar o atendimento e levar mais cidadania, saúde e qualidade de vida aos moradores de Aquidauana. Aproveito também para parabenizar todas as equipes da Prefeitura que estiveram atuando e contribuindo para o sucesso dessa grande ação", afirmou.

Atendimentos da Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento participou ativamente da ação com diversos atendimentos. Durante o evento, foram aplicadas 157 doses de vacinas, além de 20 avaliações de prevenção ao câncer bucal realizadas pela equipe odontológica. Também foram promovidas 100 escovações supervisionadas, reforçando a importância dos cuidados com a saúde bucal, e realizados 12 atendimentos pela Unidade Odontológica Móvel (UOM). A população também teve acesso a mamografias, realizadas em parceria com a Cassems, além de testes rápidos para HIV e hepatites B e C.

Atendimentos da Assistência Social

A ação também contou com atendimentos da Secretaria Municipal de Assistência Social. O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) realizou 21 atendimentos; o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CRAM) registraram, cada um, 10 atendimentos; enquanto o setor do Bolsa Família e Cadastro Único realizou 30 atendimentos, auxiliando famílias com orientações e atualização de cadastro.

Cultura e apresentações

O evento também contou com apresentações culturais da Universidade da Maturidade (UMA) da UEMS, de Fábio Kaida & Banda e do cantor Irwing Ferreira, animando o público presente e proporcionando momentos de lazer e integração.

A ação teve como objetivo aproximar os serviços públicos da população, garantindo mais acesso, orientação e cidadania aos moradores, além de facilitar o atendimento em diferentes áreas em um único local. A parceria entre Estado e município demonstra a força do trabalho conjunto em prol da comunidade aquidauanense.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!