MS começa 2025 com calor e termômetros podem marcar 31°C em Aquidauana

2025 começou oficialmente e Mato Grosso do Sul terá um dia calor intenso. Nesta quarta-feira (1º), o sol predomina em todo o estado, com poucas nuvens no céu. As temperaturas continuam elevadas, ultrapassando os 35°C.

A umidade relativa do ar segue baixa, especialmente no sudoeste e no extremo oeste do estado.

Em algumas áreas mais próximas ao oeste de São Paulo, ao sul de Goiás e ao norte de Mato Grosso, podem ocorrer pancadas de chuva isoladas, devido à combinação de calor e umidade.

Em Aquidauana, a previsão é de mínima de 23°C e máxima de 31°C.

Confira no mapa como ficam as temperaturas em outras regiões de MS: