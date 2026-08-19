MS deve ser o primeiro estado a receber efeitos do novo ciclone

Climatempo

Uma mudança importante no padrão do tempo avança pelo centro-sul do Brasil nos próximos dias. Depois de um período marcado por calor intenso e baixa umidade, em que Aquidauana chegou a bater as maiores temperaturas do país, a aproximação de uma frente fria modifica a circulação dos ventos e abre caminho para uma massa de ar frio de origem polar.

A virada começa primeiro em Mato Grosso do Sul e, posteriormente, alcança áreas do Sudeste. Antes da chegada do ar mais frio, porém, o aumento da intensidade dos ventos será um dos principais sinais da mudança.

Mato Grosso do Sul sente primeiro a chegada do ar frio

Em Mato Grosso do Sul, a massa de ar polar avança de forma continental. A mudança dos ventos para sul e sudoeste antecede uma queda expressiva das temperaturas, enquanto as rajadas podem alcançar aproximadamente 60 km/h.

A chuva não será o principal destaque da passagem do sistema pelo estado e tende a ficar mais concentrada entre o oeste e o sul sul-mato-grossense.

A mudança será percebida principalmente nos termômetros. Assim, depois de um período de calor e tempo seco, o estado passa rapidamente para um cenário de ventos mais fortes e temperaturas significativamente menores.

Primeiro o vento, depois o frio

A evolução do sistema será marcada por uma sequência bem definida. O calor e o tempo seco predominam antes da frente; depois, ocorre a mudança na direção dos ventos e o aumento das rajadas; na sequência, o ar polar avança e as temperaturas diminuem.

Em Mato Grosso do Sul, essa virada acontece primeiro, com a entrada continental da massa de ar frio. Em São Paulo, além dos ventos, o solo seco cria condições para levantamento de poeira. Já em Minas Gerais, a queda das temperaturas aparece posteriormente e fica mais evidente no sul do estado.

Durante os períodos de vento mais intenso, a atenção deve ser redobrada em locais com árvores, estruturas frágeis e objetos que possam ser deslocados pelas rajadas.