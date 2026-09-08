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Estudantes de Aquidauana e Anastácio são convocados para receber bolsa

Convocação estadual foi publicada nesta terça-feira; beneficiários terão até 14 de setembro para apresentar documentação atualizada

Redação O Pantaneiro

Publicado em 08/09/2026 às 11:12

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MS Supera oferece auxílio mensal equivalente a um salário mínimo para estudantes de baixa renda / Divulgação

Estudantes de Aquidauana e Anastácio estão entre os 140 novos convocados para participar do MS Supera - Programa de Auxílio Financeiro e Permanência Estudantil. A relação foi publicada no DOE (Diário Oficial do Estado) desta terça-feira (08), a partir da página 10, após o desligamento de beneficiários anteriores do programa.

Os estudantes chamados deverão apresentar a documentação atualizada entre esta terça-feira e a próxima segunda-feira (14), conforme resolução da Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos).

Além de Aquidauana e Anastácio, a nova convocação contempla estudantes de outros 27 municípios de Mato Grosso do Sul, entre eles Campo Grande, Dourados, Corumbá, Três Lagoas, Ponta Porã, Bonito, Coxim, Naviraí e Nova Andradina.

A convocação ocorreu após a saída de beneficiários por motivos como desistência, conclusão do curso, solicitação própria ou descumprimento das regras estabelecidas pelo programa.

Bolsa é de um salário mínimo

O MS Supera oferece auxílio mensal equivalente a um salário mínimo para estudantes de baixa renda. A iniciativa busca contribuir para a permanência dos alunos em cursos técnicos e de graduação, tanto em instituições públicas quanto privadas, além de ajudar a reduzir a evasão escolar.

Para estudantes menores de 18 anos, o termo necessário para participação deve ser assinado pelo pai, pela mãe ou pelo responsável legal.

A lista completa dos convocados, assim como a relação de candidatos inabilitados e desclassificados, está disponível nos canais oficiais do programa. A publicação desta terça-feira pode ser consultada a partir da página 10 do Diário Oficial do Estado.

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