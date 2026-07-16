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MS Tênis Clube é inaugurado e amplia opções de esporte e lazer em Aquidauana

Empreendimento reuniu atletas e comunidade durante a final do torneio MS Open de Tênis

Redação O Pantaneiro

Publicado em 16/07/2026 às 16:29

Atualizado em 16/07/2026 às 17:22

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MS Tênis Clube fica na Rua João Dias, 1522, Loteamento Atlântico (antigo laticínio), bairro Serraria / O Pantaneiro

Aquidauana ganhou, na noite desta quarta-feira (15), um novo espaço dedicado ao esporte e ao lazer. O MS Tênis Clube foi inaugurado em cerimônia que reuniu atletas, convidados e a comunidade na Rua João Dias, 1522, Loteamento Atlântico (antigo laticínio), bairro Serraria.

Além de marcar a abertura oficial do espaço, o evento celebrou um novo momento para a prática do tênis no município, oferecendo uma estrutura voltada tanto para atletas quanto para praticantes e famílias que buscam qualidade de vida por meio do esporte. A noite ainda contou com a grande final do torneio MS Open de Tênis.

Idealizador do empreendimento, o médico Quelvin Cordeiro conta que a iniciativa nasceu da paixão pelo esporte e da percepção de que Aquidauana ainda não contava com um clube voltado exclusivamente para a modalidade.

"Comecei a jogar tênis há cerca de dois anos e percebi que a cidade não tinha um espaço específico para a prática do esporte. Estudamos a ideia, encontramos a oportunidade e fomos desenvolvendo o projeto aos poucos até concretizar esse sonho", afirmou.

MS Tênis Clube4

Natural de Porto Velho (RO), Quelvin escolheu a região pantaneira para construir sua família e sua carreira profissional. Conheceu a esposa, Laís Casanova, em Aquidauana, sendo pai de dois filhos (Henrique e Gustavo). Há cerca de seis anos no município, também investe no desenvolvimento local. Após empreender no setor automotivo, decidiu ampliar sua atuação com um espaço voltado ao incentivo do esporte e da convivência.

Além da administração do clube, Quelvin exerce a função de diretor técnico do Hospital Funrural de Aquidauana, diretor clínico do Hospital Cassems no município e atua como médico plantonista nas duas unidades, com especialização em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e Pronto-Socorro.

"Agora, estamos empreendendo no esporte com o clube de tênis, dividindo com a parte da medicina".

MS Tênis Clube5

A inauguração do MS Tênis Clube marcou o início das atividades do empreendimento, que chega com a proposta de fortalecer o esporte em Aquidauana, incentivar novos praticantes e ampliar as opções de lazer para a população. São três quadras de saibro e duas quadras de areia, oferecendo aulas com professores, day use, torneios e rankings mensais. Já são mais de 60 alunos treinando e fortalecendo a prática do tênis, beach tênis e vôlei de praia na região.

O novo espaço funcionará diariamente, das 07h às 10h e das 16h às 21h30, oferecendo estrutura para treinamentos, partidas e atividades voltadas aos praticantes da modalidade. Mais informações podem ser obtidas através do telefone: (67) 9 9266-4992

A galeria completa de fotos já está disponível. Vídeos exclusivos da inauguração também estão disponíveis nas redes sociais do site O Pantaneiro.

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