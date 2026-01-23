MS registra 400 casos prováveis de dengue em 2026; Aquidauana não tem notificações

A ausência de casos em Aquidauana não elimina a necessidade de cuidados preventivos, como a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti / Divulgação/Governo de MS

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou na quinta-feira, dia 22, o boletim epidemiológico referente à segunda semana de 2026, que aponta 400 casos prováveis de dengue em Mato Grosso do Sul, com 14 confirmações. Até o momento, nenhum óbito pela doença foi registrado ou está sob investigação. O município de Aquidauana, segundo o levantamento, não apresenta nenhum caso notificado da doença neste período.

Além dos dados sobre dengue, o boletim informa que o estado já registrou 465 casos prováveis de chikungunya, com 67 confirmações. Também não há registro de casos confirmados da doença em gestantes.

Em relação à campanha de imunização, o Estado já aplicou 201.633 doses da vacina contra a dengue no público-alvo. Mato Grosso do Sul recebeu do Ministério da Saúde um total de 241.030 doses. A vacinação é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue dentro do grupo de 6 a 16 anos. O esquema vacinal completo exige duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

A SES reforça o alerta para que a população evite a automedicação. Em caso de sintomas como febre alta, dores musculares, manchas vermelhas no corpo ou dor nas articulações, a orientação é procurar imediatamente uma unidade de saúde do município para avaliação médica adequada. A ausência de casos em Aquidauana não elimina a necessidade de cuidados preventivos, como a eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!