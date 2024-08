Mudança drástica no tempo marcará o fim da semana em Aquidauana

Frio chega em Aquidauana / (Foto: O Pantaneiro)

Aquidauana (MS) se prepara para um final de semana com mudanças meteorológicas notáveis, após uma semana de calor intenso e baixa umidade. De terça-feira (6) até quinta-feira (8), a cidade experimentará temperaturas elevadas e umidade muito baixa, mas uma virada no tempo está prevista para o final da semana.



Terça e quarta-feira (6 e 7): calor persistente



Nos primeiros dias da semana, Aquidauana viverá um período de calor intenso. A temperatura mínima estará em torno de 20ºC, enquanto a máxima pode atingir 36ºC, com uma umidade relativa do ar que pode cair até 20%. O céu permanecerá com poucas nuvens e sem previsão de chuvas, oferecendo condições secas e quentes.



Quinta-feira (8): elevação da temperatura

Na quinta-feira, a temperatura mínima continua em 20ºC, mas a máxima pode subir para 37ºC. A umidade relativa do ar permanece baixa, em torno de 20%, e o céu seguirá com poucas nuvens. Esses fatores combinados farão com que a sensação de calor se mantenha elevada durante todo o dia.



Sexta-feira (9): queda drástica e mudança no tempo



O grande destaque da semana será a drástica mudança de tempo prevista para sexta-feira. A temperatura mínima cairá significativamente, podendo chegar a 14ºC, enquanto a máxima não deve ultrapassar 31ºC. O céu pode ficar encoberto, refletindo a mudança no padrão meteorológico. Além disso, a umidade relativa do ar passará a variar entre 30% e 70%, indicando um aumento na umidade e uma sensação de frescor comparada aos dias anteriores.



A transição brusca nas condições meteorológicas exigirá atenção dos residentes e visitantes de Aquidauana, que deverão estar preparados para as variações de temperatura e umidade. A mudança pode trazer alívio do calor extremo, mas também pode exigir adaptações rápidas para lidar com o tempo mais úmido e fresco.



Fique atento às atualizações diárias para se manter informado sobre qualquer nova alteração nas previsões e para ajustar seus planos de acordo com as condições climáticas em mudança.