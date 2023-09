Mudança Drástica: temperatura em Aquidauana passa de 42ºC para 19ºC em menos de 48h

Houve mudança brusca na temperatura em Aquidauana / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Os moradores de Aquidauana vivenciaram um verdadeiro inferno térmico, nos últimos dias com os termômetros atingindo a marca impressionante de 42ºC. As ruas ferviam, e os aquidauanenses buscavam refúgio do calor abrasador como podiam. Porém, a temperatura passou de 42°C para 19°C em menos de 48 horas.

A reviravolta climática foi brusca já que na manhã desta quinta-feira, por volta das 6 horas, a cidade acordou com uma temperatura que despencou para 19ºC, deixando todos surpresos. O calor sufocante de um dia deu lugar a um clima ameno e fresco, como se o inverno tivesse chegado antes do esperado em plena primavera.

Essa mudança inesperada pegou os moradores da região pantaneira de supetão, e muitos tiveram que correr para seus guarda-roupas em busca de casacos e roupas mais quentes.

Além disso, essa oscilação brusca de temperatura também trouxe desafios para o dia a dia da população.

A previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quinta-feira é de tempo estável com temperaturas mais amenas. Além disso, não se descartam chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Aquidauana terá variação entre 19°C e 34°C.