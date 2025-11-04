Muitas Emoções nos Jogos da Copa Jornal O Pantaneiro

O Pantaneiro





Grupo D: São José FC, Atlético AFC e Flamenguinho de Miranda



Grupo E: Dissidente EC, Data-Vênia DIB e Flamenguinho Guerreiro



Até o momento, três jogos já foram disputados nesta fase:



Pelo Grupo D: São José FC 2x1 Atlético AFC e Flamenguinho de Miranda 1x1 São José FC



Pelo Grupo E: Dissidente EC 7x1 Flamenguinho Guerreiro



Somando as partidas da primeira e segunda fases, já foram realizados 9 jogos, com um total de 48 gols marcados, resultando em uma excelente média de 6,33 gols por partida.



Na artilharia, destaque para Carlos (DEC) com 6 gols, seguido por Nenê (Flamenguinho de Miranda) e Max (São José FC), ambos com 4 gols.



A competição prossegue neste próximo final de semana, com o confronto entre Data-Vênia (Dois Irmãos do Buriti) e Dissidente EC.



A Copa Jornal O Pantaneiro - Masters 40 Anos é uma realização da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA), que completa 86 anos de história promovendo o esporte em Aquidauana, com o apoio do Jornal O Pantaneiro.



Segue com muito entusiasmo a Copa Jornal O Pantaneiro, realizada no campo do DEC. A competição encontra-se em sua segunda fase, com as equipes classificadas na primeira etapa agora distribuídas em dois novos grupos:Grupo D: São José FC, Atlético AFC e Flamenguinho de MirandaGrupo E: Dissidente EC, Data-Vênia DIB e Flamenguinho GuerreiroAté o momento, três jogos já foram disputados nesta fase:Pelo Grupo D: São José FC 2x1 Atlético AFC e Flamenguinho de Miranda 1x1 São José FCPelo Grupo E: Dissidente EC 7x1 Flamenguinho GuerreiroSomando as partidas da primeira e segunda fases, já foram realizados 9 jogos, com um total de 48 gols marcados, resultando em uma excelente média de 6,33 gols por partida.Na artilharia, destaque para Carlos (DEC) com 6 gols, seguido por Nenê (Flamenguinho de Miranda) e Max (São José FC), ambos com 4 gols.A competição prossegue neste próximo final de semana, com o confronto entre Data-Vênia (Dois Irmãos do Buriti) e Dissidente EC.A Copa Jornal O Pantaneiro - Masters 40 Anos é uma realização da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA), que completa 86 anos de história promovendo o esporte em Aquidauana, com o apoio do Jornal

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!