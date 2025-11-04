Acessibilidade

04 de Novembro de 2025 • 15:39

Esporte

Muitas Emoções nos Jogos da Copa Jornal O Pantaneiro

A competição encontra-se em sua segunda fase

Da redação

Publicado em 04/11/2025 às 08:22

O Pantaneiro

Segue com muito entusiasmo a Copa Jornal O Pantaneiro, realizada no campo do DEC. A competição encontra-se em sua segunda fase, com as equipes classificadas na primeira etapa agora distribuídas em dois novos grupos:

Grupo D: São José FC, Atlético AFC e Flamenguinho de Miranda

Grupo E: Dissidente EC, Data-Vênia DIB e Flamenguinho Guerreiro

Até o momento, três jogos já foram disputados nesta fase:

Pelo Grupo D: São José FC 2x1 Atlético AFC e Flamenguinho de Miranda 1x1 São José FC

Pelo Grupo E: Dissidente EC 7x1 Flamenguinho Guerreiro

Somando as partidas da primeira e segunda fases, já foram realizados 9 jogos, com um total de 48 gols marcados, resultando em uma excelente média de 6,33 gols por partida.

Na artilharia, destaque para Carlos (DEC) com 6 gols, seguido por Nenê (Flamenguinho de Miranda) e Max (São José FC), ambos com 4 gols.

A competição prossegue neste próximo final de semana, com o confronto entre Data-Vênia (Dois Irmãos do Buriti) e Dissidente EC.

A Copa Jornal O Pantaneiro - Masters 40 Anos é uma realização da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA), que completa 86 anos de história promovendo o esporte em Aquidauana, com o apoio do Jornal O Pantaneiro.

