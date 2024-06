Mulher bate carro na estrutura da Ponte Velha em Aquidauana

Divulgação

Uma ocorrência mobilizou o Corpo de Bombeiros na Ponte Velha, que conecta Aquidauana a Anastácio, no último sábado (15), por volta da meia-noite.



Uma Fiat Toro branco colidiu com a estrutura da ponte, resultando em danos significativos na frente do veículo.



Apesar do incidente, a motorista, uma mulher não identificada, recusou atendimento médico dos bombeiros.



A informação foi confirmada pelo próprio Corpo de Bombeiros, que atendeu à ocorrência no local.



A Ponte Velha, importante via de ligação entre as cidades, ficou temporariamente interditada para avaliação dos danos estruturais.