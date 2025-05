Mulher cai em golpe após entregar celular para conserto

Divulgação

Uma jovem de 20 anos procurou a Polícia Militar na noite de segunda-feira (12), em Aquidauana, após perceber que havia sido vítima de um possível golpe ao entregar seu celular para conserto. O caso foi atendido pela Rádio Patrulha do 7º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Segundo o relato da vítima, ela havia deixado um aparelho Motorola Moto E13 com um homem de 26 anos, que se apresentou como técnico, e realizou o pagamento de R$ 350 via PIX pelo serviço. Após o pagamento, o suspeito começou a alegar novos defeitos no aparelho e passou a exigir valores adicionais para continuar com o reparo.

A situação se agravou quando o homem devolveu um celular LG bloqueado, que não pertencia à jovem. Em seguida, entregou outro aparelho Motorola, que também não foi reconhecido por ela como sendo o seu. Diante da confusão e sem conseguir reaver seu celular original, a jovem acionou a Polícia Militar.

A equipe da Rádio Patrulha compareceu ao local, mediou o conflito e encaminhou ambos à Delegacia de Polícia Civil, junto com os aparelhos celulares e demais objetos relacionados à ocorrência. Durante a condução, o suspeito cooperou com os policiais e não houve necessidade do uso de algemas.

Com os envolvidos, foram apreendidos dois celulares — um Motorola e um LG —, além de uma pulseira metálica dourada e a quantia de R$ 13 em dinheiro. O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil para apurar responsabilidades e esclarecer os fatos.

