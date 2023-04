Mulher de 26 anos é presa durante operação da Polícia Civil em Aquidauana

Divulgação

Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante, na Rua São Paulo, região do bairro Jardim Aeroporto II, em Aquidauana. A prisão aconteceu durante a operação 100 dias, que visa fechar ponto de vendas de drogas e acabar com o tráfico em bairros da cidade.

Os policiais já estavam com um mandado de busca quando chegaram na residência, entraram pela garagem e derrubaram uma porta para ter acesso ao imóvel. As buscas foram feitas com o acompanhamento do pai da mulher de 26 anos.

A droga foi encontrado dentro de uma bolsa que estava guardado no quarto da menina, era uma porção considerável de pasta base de cocaína, além de que havia outras porções de drogas. Segundo o pai ela não estava em casa porque havia saído para trabalhar.

Os investigadores do SIG (Setor de Investigações Gerais) da (1°) Delegacia de Polícia foram atrás da menina até o local de serviço dela, onde ela foi presa e autuada em flagrante por tráfico de drogas ela ainda confirmou que a droga era dela.