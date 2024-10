Mulher de 26 anos morre afogada no Rio Aquidauana em Piraputanga

Mais um afogamento trágico no rio Aquidauana resultou na morte de Adria de Souza Santana, de 26 anos, no último domingo (06), desta vez no Distrito de Piraputanga. O incidente ocorreu em uma área particular, bem próximo a restaurantes frequentado por turistas e moradores da região que aproveitam as águas do rio para a diversão, especialmente aos finais de semana.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o incidente aconteceu quando a vítima estava com sua família em um passeio à beira do rio Aquidauana.

Em depoimento à polícia, o companheiro de Adria, Luan Lorenço Freitas Teixeira, de 36 anos, contou que acompanhava a vítima e relatou que eles estavam na chácara Recanto Piraputanga, onde Luan trabalha como caseiro. Ele explicou que, em um momento de distração, afastou-se por cerca de 50 metros para guardar alguns pertences da família no veículo, que estava estacionado em um lugar próximo. Ao retornar, viu um homem na margem oposta acenando e gritando, alertando sobre um afogamento.

Rio Aquidauana na região do Distrito de Piraputanga - Aquidauana MS

Temendo pela segurança de seu filho, Enzo, Luan nadou rapidamente até ele e o resgatou. Ao retornar para buscar Adria, encontrou sua esposa inconsciente. Com a ajuda de outros banhistas e um barco, conseguiram levar a jovem até a margem oposta, onde o socorro foi chamado, mas já era tarde demais. Adria foi transportada por uma ambulância do hospital, mas chegou ao Pronto Socorro de Aquidauana já sem sinais vitais.

As autoridades locais foram acionadas e um exame necroscópico foi requisitado para investigar as circunstâncias da morte. O caso destaca a importância da vigilância em áreas de lazer aquáticas, especialmente em locais frequentados por famílias.

A cidade foi marcada por duas tragédias envolvendo afogamentos em menos de 48 horas, trazendo à tona a preocupação com a segurança nas águas da região, especialmente no Rio Aquidauana.