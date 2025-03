Mulher de 31 anos Ã© agredida pelo companheiro em Aquidauana

Viatura da PM / Polícia Militar de Aquidauana, Divulgação

Uma mulher de 31 anos foi agredida pelo companheiro de 39 anos, em Aquidauana, na noite de domingo (17) para segunda-feira (18). O caso teve início quando o homem foi buscá-la no trabalho, em Anastácio, e teve uma crise de ciúmes dentro do veículo, desferindo tapas contra o rosto e a cabeça da vítima.



Ao chegarem na Marechal Mallet, em Aquidauana, o agressor pediu que a mulher descesse do carro para pegar limões à beira da rua, sob o pretexto de que iria urinar. No momento em que a vítima desceu, ele passou a agredi-la com chineladas. Ao chegarem em casa, os ataques continuaram com tapas, socos e joelhadas.



Durante a agressão, o suspeito utilizou uma faca de serra para ameaçar a companheira de morte e, em um dos golpes, atingiu a região pélvica da mulher. Ao perceber a gravidade dos ferimentos, ele mesmo a levou ao pronto-socorro de Aquidauana e a instruiu a dizer que havia se ferido em uma queda de moto.



A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar à residência do casal, não encontrou o suspeito. Durante diligências, foi informado que o homem tentava entrar no hospital. Ao ser abordado pela equipe da Rádio Patrulha de Anastácio, tentou fugir, mas foi detido e recebeu voz de prisão. Em sua defesa, alegou ter sido agredido pela mulher, apresentando apenas um arranhão no ombro. Já a vítima, que sofreu um corte profundo na região pélvica, ficou em observação médica.



A delegada Tatiana Silva, que estava de plantão, autuou o agressor por lesão corporal dolosa no contexto de violência doméstica. Ele segue preso à disposição da Justiça.

