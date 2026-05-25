Mulher de 40 anos sofre fratura exposta em acidente em Aquidauana

Foto ilustrativa / Divulgação

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atendeu, na madrugada deste domingo (24), um acidente entre um carro e uma motocicleta na Rua Cândido Mariano, na região central de Aquidauana.

A equipe foi acionada via COCB para atender a ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou uma mulher de 40 anos caída no chão, consciente e orientada. A vítima apresentava fratura exposta na perna direita, com desalinhamento, e estava sem capacete no momento do atendimento.

Os bombeiros realizaram os primeiros socorros, imobilizaram a vítima e a perna ferida, além dos procedimentos de avaliação no local. Em seguida, a mulher foi encaminhada com urgência ao pronto-socorro, ficando aos cuidados da equipe médica de plantão.

As causas do acidente serão investigadas pelas autoridades responsáveis.

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